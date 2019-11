O ponto essencial do juiz de Instrução, ao decretar a prisão preventiva, é também o argumento nuclear da posição do Supremo Tribunal e tem a ver com a premeditação do crime. Sabe-se agora que Sara teve sempre a intenção de pôr fim à vida do filho e que ocultou a gravidez ao companheiro e à comunidade onde vivia. É também a premeditação do crime que a leva a ser indiciada de homicídio qualificado na forma tentada