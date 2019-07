Paulo Lalanda de Castro e LuÍs Cunha Ribeiro vão ser acusados no processo que ficou conhecido como "Máfia do Sangue". Os dois principais arguidos do esquema do negócio de plasma, vão responder por corrupção, branqueamento e fraude fiscal. A TVI sabe que o Ministério Público já terminou o despacho e os arguidos vão ser notificados em breve.