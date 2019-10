Maior furacão de sempre do Atlântico Norte aproxima-se dos Açores

Os Açores preparam-se para a chegada daquele que é já considerado o maior furacão de sempre no Atlântico Norte. O Lorenzo já teve categoria 5, perdeu intensidade e está agora no nível 2. Ainda assim, espera-se vento forte e forte agitação marítima. Flores, Corvo e Faial deverão ser as ilhas mais afetadas.