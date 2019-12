Mais de cem "Pais Natal" mergulham na praia de Armação de Pêra

Por mais um ano, mais de cem pessoas vestidas de Pai Natal tiram a manhã do dia de Natal para irem a banhos numa praia em Armação de Pêra.

Ao participar nesta iniciativa, estas pessoas contribuem todos os anos, apoiando uma instituição particular de solidariedade social em Albufeira e ajudam também as famílias mais carenciadas da freguesia com a receita do evento.

O próximo mergulho é na passagem de ano e, nessa altura, os fatos de Pais Natal, são substituídos por pijamas no primeiro mergulho do ano.

