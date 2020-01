Manuel Vicente, o homem que foi presidente da Sonangol e subiu a vice-presidente de Angola

Manuel Vicente é uma figura chave do anterior e do atual regime de Angola. Presidente da Sonangol durante mais de uma década, foi o estratega da entrada da petrolífera angolana no mercado português, com destaque para o Millennium.

Braço-direito de José Eduardo dos Santos chegou a vice-presidente de Angola em 2012. Agora são duas pessoas distantes.

