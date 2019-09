Mais de 130 mil motociclistas reuniram-se, este domingo, em Fátima para a "bênção dos capacetes", tendo ouvido uma mensagem enviada pelo Papa Francisco que os alertou para a necessidade de não porem as suas vidas em perigo.

Na mensagem que enviou aos participantes na ‘bênção dos capacetes’, citada pela agência Ecclesia, Francisco apelou ao “respeito por todas as pessoas, ao amor, à caridade recíproca, a jamais pôr em perigo a própria vida e a dos demais, a moderar a pressa, a impaciência, a euforia da velocidade, para nunca serem causa de lágrimas e de sofrimento”.

A bênção foi concedida pelo papa, pela primeira vez, aos motociclistas que, pelo sexto ano consecutivo, se concentram em Fátima nesta época do ano, refere a página do Santuário na internet, sublinhando que a peregrinação de hoje contou com “mais de 130 mil” participantes.