Marcelo visita projeto comunitário que apoia crianças no bairro do Zambujal, na Amadora

O Presidente da República visitou, esta terça-feira, a associação academia do Johnson, no bairro do Zambujal, na Amadora. Trata-se de um projeto comunitário para apoiar crianças e jovens num dos bairros mais desfavorecidos da grande Lisboa.

