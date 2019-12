Formoselha, Pereira do Campo e outras populações mais ribeirinhas da margem esquerda do rio Mondego, amanheceram mais calmas. Este sábado dique do rio partiu junto a Formoselha, mas acabou por aliviar a carga que poderia rebentar na margem com mais população. Ainda não é tempo de rescaldo, mas o repórter da TVI no local já dá conta de campo de cultivo e projeto hidráulicos que podem ficar afetados