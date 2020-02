Marvão: 15 dias a celebrar comidas d'azeite

A partir deste domingo e durante 15 dias as comidas de azeite em Marvão estão em destaque. É a 15ª edição em que restaurantes de todo o concelho servem comidas da terra, mas com azeite. Um produto que mexe com a economia da região onde, ainda, muitos pequenos produtores têm olival para garantir o azeite para o ano inteiro. A quinzena do azeite vai levar à mesa dos restaurantes, além das açordas pratos como as migas de pão com carne de porco frita em azeite entre muitos outros

o amílcar matos acompanhou a preparação de uma refeição com azeite...