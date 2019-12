Mathieu e Wendel testemunham no Tribunal do Montijo

Depois de Luís Maximiano, foi a vez de Wendel e Mathieu darem depoimentos no Tribunal do Montijo. Os jogadores testemunharam por videoconferência, que foi ouvida no Tribunal de Monsanto, onde decorre o julgamento do caso da invasão à Academia de Alcochete.

