Nos últimos quatro dias, a Proteção Civil registou 9.500 ocorrências em todo o país. Inundações e queda de árvores foram as mais frequentes, há cerca de 30 mil operacionais no terreno. Há 144 desalojados e 77 deslocados, na zona do baixo Mondego, distrito de Coimbra, onde se concentram agora as preocupações