Mau tempo: Montemor-o-Velho e Ereira em risco de inundação

Com o colapso do segundo dique no Rio Mondego, as localidades de Montemor-o-Velho e Ereira estão em risco de inundação.

Na manhã de segunda-feira já foram colocados sacos de areia e de pedra para reforçar os diques. As descargas da Barragem da Aguieira foram suspensas.

