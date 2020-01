Meco: "Este acórdão vem demonstrar que os pais tinham razão"

Parente Ribeiro, advogado das famílias dos seis jovens que morreram na praia do Meco durante uma praxe, congratulou-se com a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), que aponta falhas à investigação portuguesa.

O TEDH decidiu que o pai de Tiago Santos, que interpôs a ação nas instâncias europeias representando todas as famílias, deverá receber 13 mil euros de indemnização, além das custas do processo, num valor superior a sete mil euros.

