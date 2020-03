Médica do IPO, mulher de um dos participantes do Correntes d'Escrita, encaminhada para análise ao covid-19

A Direção-Geral de Saúde pede a quem teve contato próximo com escritor chileno que fique em casa e aguarde contato da autoridade da saúde. E está a alargar o alerta a uma segunda linha de contatos de quem esteve no festival literário na Póvoa do Varzim. A TVI sabe que esta tarde foi reencaminhada para análises laboratoriais de despiste a mulher de um dos participantes. Trata-se de uma médica do IPO.

