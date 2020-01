Migrantes marroquinos terão estado seis dias em alto mar

Onze migrantes foram interceptados esta quarta-feira, ao largo de Olhão, no Algarve. Os homens são oriundos do norte de África e terão estado seis dias em alto mar, de acordo com as autoridades.

Três dos migrantes tiveram de ser assistidos no hospital. Este é já o segundo grupo de migrantes a chegar à costa portuguesa, nos últimos dois meses.

