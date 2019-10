Ministério Público intervém depois do caso do bebé sem rosto

Ministério Público abriu um inquérito crime para investigar o caso da clínica Ecosado (Setúbal), que realizou ecografias à mãe do bebé que nasceu com malformações graves e que afinal não tinha convenção com o Estado, informou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

