Ministra defende investimento no SNS mas não com modelo baseado em vales monetários

Marta Temido defende que o investimento no SNS não se faz com um modelo baseado em vales monetários. A Ministra da Saúde discorda, assim, da proposta do bastonário da Ordem dos Médicos que pede que as consultas tenham um mecanismo semelhante ao das cirurgias.

