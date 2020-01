Morte do filho de ex-PJ: três dos sete detidos nas buscas estão envolvidos no crime

Foram detidos, na manhã desta segunda-feira, os três suspeitos do assalto que culminou na morte de Pedro Fonseca, filho de um antigo elemento da Polícia Judiciária. A procura pelos suspeitos teve início por volta das sete da manhã. Juntamente com os suspeitos foram detidas mais quatro pessoas, que não estão envolvidas no crime, que ocorreu no Campo Grande, em Lisboa.

