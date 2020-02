Morte do triatleta: "Rosa Grilo vai arcar com todas as consequências sozinha"

Rosa Grilo foi apontada pelo tribunal de júri como a única autora material do homicídio de Luís grilo. Henrique Machado, editor de justiça da redação da TVI, garantiu que a arguida vai "arcar com todas as consequências sozinha" e que "vai ser condenada".

Sobre "21ª Hora"