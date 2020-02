“Muitas vezes as famílias monoparentais conseguem transmitir mais amor e mais carinho”

Eurico Reis revela que existe uma experiência sociológica que muitas vezes demonstra que famílias monoparentais são capazes de transmitir mais amor, mais carinho e mais capacidades de desenvolvimento da criança. O juiz desembargador diz mesmo que de certo modo acha preferível Ângela poder ser inseminada com o esperma do marido que morreu, que poderá mostrar-lhe fotos e transmitir-lhe quem era o pai, do que numa situação de uma mãe solteira que nunca saberá quem foi o dador.

Sobre "21ª Hora"