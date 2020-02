Mulher de português infetado com coronavírus critica falta de ação das autoridades

O português infetado a bordo do navio Diamond Princess deverá ser hospitalizado nas próximas horas ou dias. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o Governo está a insistir junto do Japão nesse sentido, depois do agravamento do estado de saúde de Adriano Maranhão.



A mulher do português diz que ainda não tem nenhum documento que confirme a saída do marido do navio, mas, na manhã desta segunda-feira, o presidente da câmara da Nazaré disse que, de acordo com os contactos mantidos nas últimas horas, o português vai ser internado, esta terça-feira.

Sobre "Notícias"