Mulher que agrediu juíza fica internada na Prisão de Santa Cruz do Bispo

O caso ocorreu na quarta-feira, quando a mulher respondeu com agressões à decisão da juíza, num caso de regulamentação parental no Tribunal de Matosinhos. Também uma procuradora do Ministério Público ficou com arranhões. A detida fica agora em internamento compulsivo na Prisão de Santa Cruz do Bispo.

