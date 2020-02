Nem Garrett McNamara escapa à violência do mar da Nazaré

A Praia do Norte voltou a ser palco para os artistas das ondas gigantes. Ondas com mais de 10 menos fizeram as delícias de surfistas e de uma multidão de espectadores no final de uma semana marcada pelo acidente de Alex Botelho. O surfista algarvio continua internado nos cuidados intensivos do Hospital de Leiria, mas a registar sinais animadores de recuperação.

