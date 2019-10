Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial da Urticária, um problema que se manifesta por manchas vermelhas na pele, com algum relevo, que provocam comichão e, por vezes, inchaço.

Trata-se de uma doença complexa e incapacitante, que facilmente passa despercebida numa primeira abordagem. A Dra. Célia Costa, imunoalergologista, esteve no Diário da Manhã desta terça-feira e alertou que é preciso saber distinguir o tipo de manchas que aparecem na pele.

"Nem tudo o que é manchas, nem tudo o que é comichão, é urticária. É importante sabermos distinguir, e sempre que o doente tenha estas manifestações, deve consultar um médico especialista para fazer o diagnóstico", afirmou.

Apesar de todos os sintomas envolventes, estas manchas quando desaparecem, não deixam marcas na pele e podem aparecer em qualquer zona do corpo. Mãos, pés, braços, barriga, genitais e até mesmo na cabeça.

