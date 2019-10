"Nesta sociedade não há tempo para educar"

Nuno Pinto Martins, autor do livro "Educar Pela Positiva: um guia para pais e educadores", foi convidado do Diário da Manhã desta segunda-feira.

O objetivo da obra é abanar consciências e levar a uma reflexão profunda sobre o papel de pais e educadores no crescimento das suas crianças.

Nuno Pinto Martins afirma que os pais, educadores e professores estão esgotados e muitas vezes não têm soluções para lidar "com os desafios da educação de hoje".

"Os pais hoje em dia não têm tempo de qualidade, nem de quantidade, para ensinarem as crianças a aprenderem com o erro".

