Neste restaurante, não há fogões a gás ou eletricidade

Já abriu o novo restaurante do chef Alexandre Silva, premiado com uma estrela Michelin. Fogo, assim se chama, é um projeto inédito em Lisboa, porque apenas cozinha com fogo, fumo e lenha. Não há qualquer fogão a gás ou placa.

Para além da confeção, todos os ingredientes são portugueses, biológicos e provenientes de pequenos produtores.

