Notícia TVI: árbitros despromovidos queixam-se de falta de transparência nas avaliações

A TVI teve acesso à ata de uma reunião do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, pode comprometer os responsáveis deste organismo.

O documento faz referência ao fim do processo classificado dos árbitros e assistentes, mas em tribunal, no âmbito de vários processos de recursos de árbitros despromovidos, alguns dos dirigentes garantiram que as avaliações continuam com critérios bem definidos.

Já há queixa crime apresentada no Departamentos de Investigação e Ação Penal do Porto por suspeitas de viciação das notas dos árbitros.

Alguns dos elementos do Conselho de Arbitragem, correm o risco de ter de responder perante a justiça por falso testemunho.

Sobre "Jornal das 8"