Notícia TVI: empresa contratada pela defesa de Rosa Grilo pertence a antigo inspetor da PJ

A defesa de Rosa Grilo, suspeita do homicídio do marido, Luís Grilo, contratou uma empresa de consultadoria forense que encontrou esta manhã na banheira de uma das casas de banho da residência onde o casal vivia um novo projétil - o segundo, sendo que o primeiro foi o que levou à morte do triatleta.

A TVI sabe que esta empresa de consultadoria forense contratada pela defesa de Rosa Grilo pertence a João de Sousa, um antigo inspetor da Polícia Judiciária de Setúbal, que estava muito ligado à secção de homicídios.

