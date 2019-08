Uma megaoperação da PSP de combate ao tráfico de droga cercou, esta madrugada, os bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres, na cidade do Porto. Uma megaoperação que conta com mais de 100 operacionais, que estão a realizar cerca de 30 buscas domiciliárias desde as 07:00 horas. Estão previstas algumas detenções nas próximas horas. A repórter da TVI Carolina Resende Matos encontra-se no local a acompanhar esta investigação das autoridades