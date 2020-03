Notícia TVI: um homem e uma mulher testaram positivo para coronavírus no Porto

A TVI sabe que existem mais duas pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal, que aguardam contra-análise do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.

Os pacientes, um homem de 24 anos e uma médica de Vila Real, deram positivo para o Covid-19 no laboratório do Hospital São João, no Porto.

Ao todo, 14 pessoas estão em isolamento nos hospitais de Santo António e São João.