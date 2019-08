Uma megaoperação da PSP cercou esta madrugada os bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres, Porto. Encontram-se no local mais de 100 operacionais. Estão ainda a ser feitas dezenas de buscas domiciliárias no combate ao tráfico de droga. Neste vídeo a que a TVI teve acesso é possível ver um disparo, o que levou as autoridades a perceberem que além de tráfico de droga, estavam também envolvidas armas. Esta megaoperação surge na sequência de uma investigação que perdura há vários meses e decorre sob um forte aparato policial. No terreno estão as forças de intervenção e equipas cinotécnicas que garantem nesta altura o perímetro de segurança