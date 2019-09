As novas chapas de identificação dos veículos vão entrar em vigor em breve.

O IMT afirma que ainda falta emitir algumas matrículas da série atual, pelo que a nova vaga só deverá entrar já em 2020.

As novas matrículas trazem ainda uma novidade no alfabeto, com a introdução do K, do Y e do Z nas chapas de identificação.