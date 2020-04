O agradecimento de José Alberto Carvalho a todos os que estão na linha da frente do combate à Covid-19

No final do Jornal das 8, José Alberto Carvalho fez uma dedicatória ao jornalismo e deixou um agradecimento a todos aqueles que estão na linha da frente do combate à Covid-19.

A partir da redação da TVI, José Alberto Carvalho deixou uma homenagem a todos aqueles que trabalham para que a informação e o entretenimento não parem durante a crise pandémica.

