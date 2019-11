“O Chega não tem nenhum problema em dizer que se associa a esta manifestação”

André Ventura surgiu na Assembleia da República com a camisola do Movimento Zero, associado à luta dos operacionais das forças de segurança e à extrema-direita. O líder do Chega garantiu ainda que se vai juntar aos polícias que estão em protesto em frente ao Parlamento. O deputado esclareceu ainda que não foi o Chega que criou nem dinamizou o Movimento Zero.

