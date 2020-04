"O facto de os primeiros casos surgirem no Norte não é irrelevante"

Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, recordou no debate sobre a prevalência de Covid-19 no Norte de Portugal que o facto de os primeiros casos terem surgido no Norte não é irrelevante.

O autarca alertou ainda para a situação vivida nos lares de idosos, sublinhando que há falta de informação quanto ao número de testes feitos em cada concelho.

"Em Braga, 50% dos infetados estão em instituições de idosos", afirmou. "Tenho mais casos em lares de idosos em Braga do que infetados em Cascais ou em Coimbra, ou outras cidades de média dimensão", disse ainda.

