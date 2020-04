“O maior desafio é o da igualdade entre alunos, que está posta em causa”

Os alunos até ao 9º ano regressam às aulas, esta terça-feira. O arranque do terceiro período do ano letivo leva quase um milhão de alunos de volta às aulas, desta vez com uma mudança radical, com recurso ao ensino digital.

Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, analisou, esta terça-feira, as implicações deste início de aulas atípico para professores e alunos.

