Sónia Costa partilhou a sua experiência com Óscar, um galgo inglês que conseguiu resgatar. O galgo estava psicologicamente muito afetado, apesar de andar bem outras pessoas.

A primeira fase foi muito complicada, mas já evoluiu bastante, já anda à vontade com Sónia e o marido, mas não ainda com outras pessoas, porque ganhou confiança com o casal.

