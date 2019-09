Alexandra Borges denunciou esta quarta-feira que a SATA está à beira da falência com mais de 250 milhões de prejuízo. O Sindicato do Pessoal de Voo acusa a empresa de gestão danosa, compadrio e desvio de fundos. Rui Lima, da Associação de Indústria e Comércio da ilha do Pico, nos Açores, esteve no debate para comentar este caso.