O que é a osteopatia e como funciona?

No próximo domingo realiza-se em Torres Vedras o primeiro Congresso de Osteopatia Clássica. São muitas as pessoas que não sabem ao certo o que é a osteopatia, como funciona e que problemas pode evitar.

Para esclarecer algumas destas dúvidas, o Dr. Hélder Cunha, diplomado em osteopatia, mestre em Ciências da Educação e professor no Instituto Português de Osteopatia Clássica (IPOC), esteve no Diário da Manhã desta sexta-feira.

A osteopatia é um tratamento que utiliza a manipulação do corpo (esqueleto, músculos, ligamento e tecidos) para reduzir o desconforto, melhorar o movimento, articular e restaurar o bem-estar.

