“O que pretendemos é oferecer às crianças um natal mais feliz”

Este ano, os correios querem trazer um natal mais feliz a mais de 1500 crianças com menos de 12 anos, que vivem em 41 instituições de solidariedade de norte a sul do país. Miguel Salema Garção, diretor de comunicação e sustentabilidade dos CTT, explicou que menores escreveram cartas ao pai natal, em que revelam os presentes que gostariam de receber. As cartas estão disponíveis para apadrinhamento em painatalsolidario.pt e em 13 lojas dos CTT, até ao final de dezembro.

