“O senhor procurador mentiu”

Ana Leal garante revelou que o médico, especialista em afogamentos, que diagnosticou João Gouveia nas urgências apenas lhe receitou paracetamol, já que o paciente não demonstrava qualquer sinal de hipotermia ou de ter estado numa situação de pré-afogamento. A jornalista referiu ainda que o procurador do Ministério Público pediu que o médico testemunhasse uma segunda vez, em que manteve a mesma postura. No entanto, no relatório do Ministério Público há um “mea culpa” deste mesmo profissional de saúde, apesar dos dois testemunhos em que diz o oposto. Ana Leal acusa o procurador Moreira da Silva de ter mentido no documento.