OE2020: João Miguel Tavares cria diálogo entre Centeno e Marta Temido

João Miguel Tavares, no Governo Sombra desta semana, fez uma breve explicação de como é que é Mário Centeno “atribui” o dinheiro do Orçamento do Estado.

Neste caso, decidiu criar um diálogo entre Centeno e Marta Temido a propósito dos 800 milhões direcionados para a saúde.

Sobre "Governo Sombra"