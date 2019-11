Oito jovens da seleção sub-18 de São Tomé desapareceram num hotel em Cascais

O alerta foi dado na quarta-feira à noite, depois do jogo entre as seleções sub-18 de São Tomé e Portugal. Os oito jovens saíram do hotel Pestana, na zona de Cascais, e não voltaram. Alegadamente, os jogadores, maiores de idade, encontram-se com as respetivas famílias. Cinco dos desaparecidos já regressaram à unidade hoteleira.

