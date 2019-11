Operação Éter: número de arguidos pode subir para 120

São já 60 os arguidos na chamada Operação Éter, mas as investigações ainda em curso podem fazer aumentar para o dobro o número de envolvidos no caso.

O Ministério Público acredita que estão envolvidas mais autarquias no esquema alegadamente montado pelo ex-presidente do Turismo do Porto e do Norte de Portugal, que está já em prisão preventiva.

Sobre "Jornal da Uma"