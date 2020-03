"Operação Fora de Jogo": casa do super agente Jorge Mendes é alvo de busca

Mais de 200 inspetores da Autoridade Tributária estão a realizar buscas às SAD's de vários clubes, incluindo Benfica, Porto, Sporting e Braga. Em causa estão alegados crimes fiscais relacionados com transferências de jogadores.

A casa de Jorge Mendes, agente de futebol, e o escritório de Osório de Castro, advogado da Gestifute, também estão a ser alvo de buscas. Em causa, poderão estar as revelações feitas pelo hacker Rui Pinto, no Football Leaks.

