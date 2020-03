Operação Marquês: José Sócrates responde às perguntas do juiz Ivo Rosa

José Sócrates respondeu esta quarta-feira às questões do juiz Ivo Rosa, no Campus de Justiça, em Lisboa. O antigo primeiro-ministro foi chamado à última hora para esclarecer dúvidas do juiz.

À entrada para prestar novas declaração ao juiz Ivo Rosa, na fase de instrução, Sócrates afirmou aos jornalistas que o que se passou agora com as suspeições sobre a atribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa é um episódio que já tinha acontecido na Operação Marquês.

Sobre "Notícias"