Operação Marquês: Sócrates diz que acusação é um "embuste"

O juiz Ivo Rosa chamou José Sócrates para colocar novas perguntas, ainda antes do debate instrutório da Operação Marquês.

O magistrado questionou o ex-primeiro-ministro sobre as alegadas férias no Algarve pagas pelo primo.

Sócrates levou ao tribunal as agendas do tempo em que era chefe do Governo, para contrariar a tese da acusação.

No final, voltou a acusar o Ministério Público de perseguição política e diz que todo o processo não passa de um embuste.

