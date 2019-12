Operação Marquês: Tribunal da Relação confirma caução de 300 mil euros a Armando Vara

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a caução de 300 mil euros a Armando Vara, que está preso desde janeiro no âmbito do processo Face Oculta.

Para o tribunal existe o perigo de fuga do país no final da pena de 5 anos, já que o ex-governante é arguido no processo Marquês, ainda em fase de instrução.

A defesa classifica a decisão como "hilariante".

