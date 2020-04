"Operação Páscoa em casa" arrancou com condutores recambiados

Na estrada estão 35 mil elementos da PSP e da GNR a controlarem a circulação das pessoas.



As forças de segurança fazem um balanço positivo, apesar de vários condutores terem sido encaminhados para casa por não terem autorização para sair do concelho de residência.



No Porto, houve ambulâncias com muitas dificuldades para circular devido ao trânsito que se criou com a apertada fiscalização.

Sobre "Jornal das 8"