Ordem dos Médicos tem "urgência" em contratar advogados

O Conselho Regional do Sul anunciou que vai avançar com “caráter de urgência” para a contratação de uma equipa de advogados para a recuperação dos processos em atraso no Conselho Disciplinar. O número de pendências foi conhecido na sequência de ter sido tornado público o caso do bebé Rodrigo, que nasceu em Setúbal, com malformações graves.

